С парковки у ТЦ "Мега Парнас" угнали иномарку сотрудницы СЗТУ

"Пежо" и ее угонщика ищут.

Утром 24 декабря в полицию обратилась 36-летняя астраханка, зарегистрированная в Петербурге. Работающая замначальника отдела в Северо-Западном таможенном управлении женщина лишилась автомобиля. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, днем раньше неизвестный угнал принадлежащий астраханке "Пежо". Автомобиль был припаркован не неохраняемой парковке у ТК "Мега Парнас". Угонщика и машину разыскивают.

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