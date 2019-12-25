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С парковки у ТЦ "Мега Парнас" угнали иномарку сотрудницы СЗТУ
Сегодня, 10:53
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himif

С парковки у ТЦ "Мега Парнас" угнали иномарку сотрудницы СЗТУ

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"Пежо" и ее угонщика ищут.

Утром 24 декабря в полицию обратилась 36-летняя астраханка, зарегистрированная в Петербурге. Работающая замначальника отдела в Северо-Западном таможенном управлении женщина лишилась автомобиля. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, днем раньше неизвестный угнал принадлежащий астраханке "Пежо". Автомобиль был припаркован не неохраняемой парковке у ТК "Мега Парнас". Угонщика и машину разыскивают.

Ранее мы писали, что у гражданина КНР из квартиры на Кораблестроителей украли 610 тысяч рублей.

Фото: pixabay

Теги: мега парнас, сзту, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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