У гражданина КНР из квартиры на Кораблестроителей украли 610 тысяч рублей

Пропажу заметил аспирант, который приходил поливать цветы во время отсутствия хозяина.

В Петербурге обокрали квартиру гражданина КНР. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 16 декабря в 17:45 обратился 23-летний гражданин КНР, аспирант Национального исследовательского университета Высшей школы экономики СПб. Он сообщил, что в период с 17:00 10 декабря до 17:32 16 декабря неизвестный неустановленным путем (предположительно путем подбора ключей) проник в отдельную двухкомнатную квартиру дома 30 по улице Кораблестроителей. Из квартиры пропали 5000 евро, 2000 долларов США, две золотые цепочки, ключи от а/м Ленд Ровер, 2015 года выпуска. Автомобиль принадлежит 46-летнему хозяину квартиры, также гражданину КНР. Машина не была похищена. Сумма ущерба около 601 000 рублей.

Обратившийся в полицию гражданин на указанный адрес приходил раз в неделю поливать цветы. Владелец квартиры находится за пределами Петербурга и Ленобласти.

Изъято: биоматериалы, следы рук, два цилиндрических механизма с двумя ключами, две дактокарты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV