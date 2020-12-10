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Ограбление магазина косметики на Московском вокзале попало на видео

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Злоумышленник сумел добраться до ключей от закрытого помещения.

Житель Ленинградской области обокрал магазин косметики на Московском вокзале в Петербурге. Он проник в закрытое помещение, пока за ним никто не наблюдал, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Дело в том, что запасные ключи от тросового замка хранились на стеллаже около выхода. Злоумышленник просунул руку между дверьми и дотянулся до них. После этого он попал в магазин, откуда вынес пакеты косметики и деньги из кассы. Общая сумма ущерба составила более 65 тыс. рублей.

32-летний гражданин планировал потратить деньги на свои нужды. Аналогичные преступления он завершал уже четыре раза. На данный момент он арестован. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пулково поймали похитителей люксовых очков из бутика. 

Видео: пресс-служба УТ МВД по СЗФО

Теги: кража, магазин косметики, московский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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