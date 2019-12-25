В Пулково поймали похитителей люксовых очков из бутика

Один из злоумышленников снял с очков антикражную ленту, второй вынес аксессуар из магазина.

В среду, 2 декабря, транспортные полицейские раскрыли кражу в аэропорту Пулково. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, к правоохранителям обратился продавец магазина из Централизованного пассажирского терминала – с витрины пропали люксовые очки.

По подозрению в краже вскоре задержали 34-летнего и 35-летнего петербуржцев, которые, как выяснилось, решили скоротать время ожидания до посадки на самолет до Сочи преступным способом. Злоумышленники зашли в магазин беспошлинной торговли, поймали момент, когда за их действиями никто не наблюдал, и украли дорогостоящие очки. Один из мужчин сорвал с аксессуара специальную магнитную ленту и передал своему напарнику, который вынес очки из бутика.

Отмечается, что один из задержанных ранее судим за разбой. Похищенные очки изъяты, возбуждено уголовное дело о краже, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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Фото: pixabay