Кассирша похитила 32 млн рублей из петербургского автосалона

Женщина украла деньги из нескольких автосалонов сети.

В полицию Петербурга в понедельник, 30 ноября, обратилась директор автосалона с заявлением на одну из кассирш. Как оказалось, она украла более 32 миллионов рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина украла деньги из нескольких автосалонов сети. Из одного она забрала более 1,7 миллиона, из другого – более 14,5 миллионов, из третьего – почти 6,5 миллиона. Общий ущерб составил более 32,1 миллиона рублей.

Во всех автоцентрах были установлены камеры видеонаблюдения, злоумышленницу ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

В конце ноября из квартиры петербургской пенсионерки украли деньги и драгоценности на 1 млн рублей.

Фото: Piter.tv