Сейчас 36-летний фигурант расследования заключен под стражу.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета. Ранее судимый мужчина подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии. В сообщении правоохранительных органов по региону говорится о том, что "вор в законе" уже обвинялся за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Речь идет о 36-летнем местном жителе, широко известном в криминальных кругах. В настоящее время фигурант расследования помещен под стражу.

Оперативники изъяли по месту жительства подозреваемого мобильные устройства и банковские карты. В полиции заявили, что по их сведениям, фигурант расследования с января 2020 года занимал пост "положенца". Это руководящая должность с распорядительными функциями, правом сохранять и распространять криминальные традиции, а также правом разрешать криминальные конфликты.

В центре Новосибирска водитель насмерть сбил 57-летнюю женщину.

Видео: МВД РФ