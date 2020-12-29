Возбуждено уголовное дело.

В центре Новосибирска водитель насмерть сбил 57-летнюю женщину. Об этом сообщили местные СМИ. Уточняется, что авария произошла накануне на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе, а сама пострадавшая переходила дорогу на красный свет. Виновник аварии бросил свой автомобиль Range Rover во дворах, а его объявили в розыск.

Выяснилось, что предполагаемый виновник аварии оказался 30-летним жителем Бурятии. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что он был задержан в комнате гостиницы в Октябрьском районе, куда он направился сразу после аварии, пытаясь скрыться. Кроме того, при нем обнаружили запрещенные вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее мы сообщали о том, что на Петроградской стороне в Петербурге "эстонец" въехал в дом.