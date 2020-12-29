На Петроградской стороне "эстонец" въехал в дом

Авария произошла на перекрестке Зверинской улицы с Большой Пушкарской.

На Петрогадской стороне автомобиль с эстонскими госномерами въехал в здание. Об аварии на перекрестке Зверинской улицы и Большой Пушкарской вечером 9 января рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте"

На пересечении Зверинской и Большой Пушкарской Мерседес на эстонских номерах сбил знак и въехал в дом. – написал пользователь в группе.

Момент аварии попал на камеру наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видно, как машина потенциально сталкивается с другой иномаркой на перекрестке, однако ее водитель принимает решение увести автомобиль в сторону. Информации о пострадавших пока не поступало.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv