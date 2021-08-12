В МИД РФ рассказали о предпочтениях главы ведомства по отдыху и меню.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, какое блюдо его любимое и как он предпочитает отдыхать. Личной информацией чиновник поделился с участниками арт-кластера "Таврида". Спикер признался, что обожает борщ, а свободное время он проводит на природе.

Любимое блюдо - борщ. Раньше больше катался на лыжах, сейчас меньше. Иногда езжу к товарищу в охотничье хозяйство посмотреть на природу.. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр объяснил, что летом предпочитает ехать в Сибирь. Также одним из его любимых регионов является Алтай, в котором течет его любимая река Катунь. Лавров с сожалением заметил, что отдохнуть продолжительное время у него никак не выходит, но дней 10-12 в год он старается выбираться на свежий воздух.

Лавров: гражданская дипломатия окрепла с ослаблением межведомственных связей с Западом.

Фото и видео: МИД России