Лавров раскритиковал позицию США о России после встречи Путина и Байдена

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что поступающие из Белого дома заявления после саммита глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не соответствуют в полной мере той позиции, которую американская сторона занимала на переговорах. Об этом он написал в собственной статье, опубликованной в газете "Коммерсантъ".
Министр напомнил, что саммит завершился в том числе договоренностью о запуске предметного диалога о стратегической стабильности при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны. Путин в ходе переговоров, по словам Лаврова, дал четко понять Байдену, что положительный результат возможен только при нахождении баланса интересов. Его американский коллега с этим согласился.
Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки: мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр считает, что позиция стран Евросоюза, которые повторяют слова чиновников США, могла быть разработана на предшествующих саммиту разговорах Байдена с председателем ЕС Шарлем Мишелем, председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, а также в ходе саммита G7.
Ранее Лавров назвал тревожной ситуацию в сфере стратегической стабильности.
Фото: МИД РФ
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