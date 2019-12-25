Лавров раскритиковал позицию США о России после встречи Путина и Байдена

По его словам, заявления США после саммита отличаются от тех, которые были озвучены в Женеве.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что поступающие из Белого дома заявления после саммита глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не соответствуют в полной мере той позиции, которую американская сторона занимала на переговорах. Об этом он написал в собственной статье, опубликованной в газете "Коммерсантъ".

Министр напомнил, что саммит завершился в том числе договоренностью о запуске предметного диалога о стратегической стабильности при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны. Путин в ходе переговоров, по словам Лаврова, дал четко понять Байдену, что положительный результат возможен только при нахождении баланса интересов. Его американский коллега с этим согласился.

Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки: мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр считает, что позиция стран Евросоюза, которые повторяют слова чиновников США, могла быть разработана на предшествующих саммиту разговорах Байдена с председателем ЕС Шарлем Мишелем, председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, а также в ходе саммита G7.

Ранее Лавров назвал тревожной ситуацию в сфере стратегической стабильности.

Фото: МИД РФ