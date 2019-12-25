Лавров: НАТО отказывается от контактов с Россией по линии военных

Глава МИД оценил стратегию военного альянса в отношении РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что НАТО отказывается от контактов с Москвой по линии военных. Об этом чиновник сообщил участника Девятой Московской конференции по международной безопасности. Специалист прокомментировал недавний саммит лидеров Североатлантического альянса, прошедший в Брюсселе.

Альянс еще раз подтвердил свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности. Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Со своей стороны остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В Москве полагают, что последовательные действия военного альянса против РФ ведут не к сдерживанию страны, а к нагнетанию военно-политической напряженности в европейском регионе. Лавров напомнил коллегам, что уже около двух лет "остаются на столе" конструктивные инициативы России по снижению уровня военной угрозы около государственных границ по линии соприкосновения РФ и НАТО.

Лавров: Россию и Казахстан объединяют отношения стратегического партнерства.

Фото: МИД России