Лавров: Россию и Казахстан объединяют отношения стратегического партнерства

Глава МИД РФ поприветствовал участников Expo-Russia Каzakhstan 2021.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что РФ и Казахстан объединяют отношения стратегического партнерства, основанные на дружбе и взаимном доверии и уважении. Такое заявление чиновник сделал в своей приветственной речи, отправленной участникам девятой промышленной выставки Expo-Russia Каzakhstan 2021. Мероприятие проводится на территории Алма-Аты. Слова руководителя МИД зачитал генеральный консул Евгений Бобров.

За прошедшие годы они зарекомендовали себя в качестве эффективной площадки для демонстрации достижений, обмена опытом, установления взаимополезных контактов приветственное письмо Сергея Лаврова

Дипломаты считают, что укреплению братской связи между государствами способствует интеграция многосторонних структур, включая работу по линиям ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Лавров призвал коллег и дальше обеспечивать развитие товарооборота, экономики, формирование благоприятных условиях для предпринимательской деятельности двух стран. В МИД РФ надеются, что данное конгрессно-выставочное мероприятие позволит РФ и Казахстану начать реализацию новых совместных проектов.

Лавров настаивает на взаимодействии США с Кубой.

Видео: YouTube / ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО