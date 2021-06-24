Глава МИД РФ оценил выход США из ДРСМД.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал тревожной ситуацию в сфере стратегической стабильности. С соответствующей речью чиновник выступил на Девятой Московской конференции по вопросам международной безопасности.

Крайне тревожная ситуация складывается в области стратегической стабильности. Серьезный урон всей системе контроля над ракетноядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт подчеркнул, что Москву удивило отсутствие внятной реакции со стороны членов НАТО на инициативу российского президента Владимира Путине не допустить размещения на территории европейского региона наземных ракет среднего класса при любом оснащении. Речь ведется как о ядерном вооружении, так и не ядерном. Также Кремль предлагал Белому дому и Западу согласовать способы верификации, но это предложение также осталось незамеченным.

Напомним, что США приостановил участие по ДРСМД США со 2 февраля 2019 года.

Видео: МИД России