Лавров: призывы НАТО и ЕС не разрушать Договор по открытому небу были лицемерными

По его словам, США на протяжении десяти лет нарушало условия договора.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва была удивлена призывами НАТО и ЕС не разрушать Договор по открытому небу в качестве реакции на решение России о выходе из ДОН после Вашингтона. Об этом он сказал в ходе Московской конференции по международной безопасности.

По словам Лаврова, данные призывы были лицемерными.

Поражает реакция на этот наш абсолютно естественный и давно обозначенный шаг со стороны НАТО и Евросоюза, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам Лаврова, выход Соединенных Штатов из ДОН осуществлялся под надуманными предлогами. Он отметил, данное решение официального Вашингтона поставило РФ "в неравное положение с точки зрения военной прозрачности", что стало причиной невозможности участия России в данном договоре.

Кроме того, министр считает, что последнее десятилетие Запад пренебрегал обязательствами по ДОН, так как для авиации России была закрыта большая территория США, Великобритании, Канады и Франции.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что страны НАТО продолжают наращивать военные расходы. Это происходит несмотря на падение национальных показателей по ВВП в период пандемии коронавируса.

Видео: МИД РФ