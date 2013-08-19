Путин подписал закон о выходе из Договора по открытому небу

Ранее закон одобрили в Госдуме и Совете Федерации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Ранее закон единогласно приняли в Госдуме на заседании 19 мая. В Совете Федерации документ одобрили 2 июня.

Россия решила выйти из ДОН после аналогичных действия США. Договор предоставляет странам-участникам право совершать облеты других государств с наблюдением за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий.

Ранее эксперт прокомментировал намерение России выйти из Договора по открытому небу

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