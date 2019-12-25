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Эксперт прокомментировал намерение России выйти из Договора по открытому небу
Сегодня, 17:43
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал намерение России выйти из Договора по открытому небу

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До окончательного разрыва ДОН еще есть время, однако вряд ли США изменят свою позицию.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на позицию Республики Беларусь в этой ситуации. 

Соседнее государство, считающееся союзником России, выходить их ДОН при этом не собирается. 

В теории обращение к Белоруссии как участнице ДОН могло бы компенсировать России выход из договора. Нужных для разведполетов самолетов у Белоруссии нет, однако исправить данное упущение было бы очень просто.

считают эксперты.

Напомним, США вышли из Договора 22 ноября 2020 года. В России недовольны тем, как НАТО, Украина и Грузия выполняют свои обязательства по договору. Эксперты считают, что критика Байденом решения Трампа о выходе из ДОН было лишь частью политической кампании в борьбе за президентское кресло. 

Фото: pixabay.com

Теги: договор по открытому небу
Категории: Новости России, Лента новостей,

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