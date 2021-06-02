Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

Ранее законопроект внес в Госдуму Владимир Путин.

Совет Федерации в ходе заседания единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. Об этом пишет "РИА Новости".

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что шансы на сохранение ДОН минимальны.

Американцы не оставили не малейших сомнений в том, что не будут в него возвращаться. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Напомним, Договор по открытому небу вступил в силу в январе 2002 года. Он позволял странам-членам ДОН совершать инспекционные полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В мае 2020 года Соединенные Штаты дали старт процедуре расторжения договора. Она завершилась в ноябре. О выходе из соглашения РФ заявила 15 января текущего года, а в мае глава государства Владимир Путин внес законопроект в Государственную думу.

Ранее мы сообщали, что США утилизируют самолеты, которые применялись для наблюдательных полетов над РФ.

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