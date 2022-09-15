Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генеральной ассамблеи ООН. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница добавила, что также глава иностранных дел РФ выступил на заседании ГА при Всемирной организации.
В ходе общеполитической дискуссии Генеральной ассамблеи, а состоится она с 20 по 26 сентября, он выступит на заседании самой Генассамблеи, примет участие в целом ряде двусторонних встреч, многосторонних мероприятий.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Пока что рабочий график министра иностранных дел России прорабатывается. К текущему моменту дипломаты получили предложение от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о встрече. Мероприятие может состояться в ходе высокой недели ГА ООН.
Захарова назвала задачей Запада дестабилизацию Евразийского региона.
Фото и видео: МИД России
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