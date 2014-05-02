Лавров прокомментировал возможность переговоров с Украиной

Глава МИД РФ напомнил о ранних этапах общения с киевской стороной.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал возможность мирных переговоров с Украиной. В интервью для телеканала RT и информационного агентства "РИА Новости" чиновник заметил, что еще первые, весенние раунды общения с киевской стороной выявили отсутствие у коллег желания серьезно обсуждать какие-либо темы.

В нынешней ситуации никакого смысла это не имеет… Ну, и тогда мы передали им нашу оценку ситуации, и сказали: если вы всерьез хотите работать – дайте нам что-то на бумаге, чтобы мы поняли. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат напомнил, что Украина передала России документ, который был поддержан Москвой. Кремль был готов заключить договор, а также передал украинской стороне документ, который был написан с опорой на киевскую логику. С 15 апреля данный документ все еще находится у Киева, но ответа нет. Сергей Лавров добавил, что сейчас из Евросоюза, Германии стали говорить о том, что Украина должна победить на поле боя.

Лавров: спецоперация на Украине была неизбежной.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости