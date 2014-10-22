Лавров: спецоперация на Украине была неизбежной

Глава МИД РФ испытал облегчение, когда узнал о начале СВО на Донбассе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что специальная военная операция на территории Украины была неизбежной. Соответствующей позицией чиновник поделился с журналистами телеканала RT и информационным агентством "РИА Новости". Дипломат напомнил прессе о том, что на протяжении многих лет вопрос населения Донбасса оставался без ответа. В Москве не знали о том, как долго будут продолжаться издевательства киевского режима над "здравым смыслом", народом и резолюцией Совета Безопасности ООН.

Что касается ощущений, чувств, которые я испытал, когда это уже всё было объявлено: неизбежность. Не радость. Очень долгие годы мы не могли ответить на вопрос не только людей из Донбасса, но и также многих наших граждан. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению министра, документы, принятые СБ ООН и сопряженные с международной резолюцией, саботировались Украиной "внаглую".

Лавров: географические задачи СВО на Украине изменились.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

