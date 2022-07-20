Лавров: географические задачи СВО на Украине изменились

Глава МИД РФ объяснил, почему границы миссий отодвигаются вглубь Украины.

Географические задачи специальной военной операции изменились. Об этом журналистам телеканала RT и информационного агентства "РИА Новости" рассказал министр из российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник объяснил, что миссия была скорректирована из-за западных поставок вооружений киевскому режиму. Чиновник напомнил, что теперь речь идет не только о территории ЛНР и ДНР.

Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник напомнил, что российский лидер четко поставил задачи по денацификации и демилитаризации Украины, которые будут выполнены. Сейчас география действия войск не ограничивается Донбассом, а переходит на Запорожье, в Херсонскую область и ряд других земель. По мнению Лаврова, процесс ведется настойчиво и последовательно. Если Запад будет поставлять Украине оружие, наподобие РСЗО HIMARS, то географические задачи СВО России будут отодвигаться еще дальше от нынешней линии.

Путин заявил, что чувство сопричастности к Родине важнее географического местонахождения.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости