Путин заявил, что чувство сопричастности к Родине важнее географического местонахождения

Глава РФ оценил важность патриотизма после речи школьника из Канады.

Российский президент Владимир Путин заявил, что чувство сопричастности к Родине, ее культуре и истории важнее географического местонахождения человека. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на онлайн-мероприятии, посвященном всероссийскому конкурсу "Большая перемена". Политик ответил 17-летнему Максиму из Канады, который рассказал о том, что родители воспитали его настоящим русским патриотом. По мнению главы государства, это очень важно.

В современном мире на самом деле не имеет большого значения, где конкретно географически ты находишься, важнее другое - чувство сопричастности со своей Родиной, со своей историей, со своей культурой. Владимир Путин, президент РФ

Политик уверен в том, что деятельность таких людей, как его собеседник, будет служить преодолению имеющихся в мире проблем. Владимир Путин напомнил детям из "Артека" о том, что трудности приходится преодолевать всегда, так как на протяжении всей истории человечества проблемы всегда возникали. Однако общество может решить вопросы совместными усилиями.

Путин посоветовал школьнику не превращаться в "ботаника".

Фото и видео: Kremlin.ru