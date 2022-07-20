Путин посоветовал школьнику не превращаться в "ботаника"

Глава РФ дал рекомендацию 13-летнему Максиму из Козельска.

Российский президент Владимир Путин посоветовал 13-летнему школьнику не превращаться в "ботаника", так ка следует быть всесторонним человеком. Такое заявление глава государства сделал во время общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена", который проводится в лагере "Артек". Один из финалистов, представляющий город Козельск Калужской области, рассказал политику о том, что недавно получил второй взрослый разряд по шахматам. При этом раньше мальчик занимался бальными спортивными танцами, играл на гитаре, а сейчас увлекается программированием.

В прошлом году я стал победителем этого конкурса. Я отправился от Москвы до Владивостока… В этом году я выбрал направление "Твори", оно показалось мне лучшим. Максим, финалист конкурса

Президент России посоветовал ребенку не бросать ранее начатые направления, так как и танцы, и программирование, и шахматы являются очень интересными сферами деятельности.

Путин возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи.

Фото и видео: Kremlin.ru