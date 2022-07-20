Глава РФ оценил предложение Анастасии из Петербурга.

Российский президент Владимир Путин возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи. Соответствующее заявление глава государства сделал во время ответа на вопрос участницы всероссийского конкурса "Большая перемена". Девочка по имени Анастасия, прибывшая в лагерь "Артек" из Петербурга, спросила у лидера страны о том, может ли он стать председателем Совета.

Хорошо, согласен, Настя. При такой подаче невозможно отказаться. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ полагает, что хотя дети и знают меньше, чем взрослые, но при этом они чувствуют острее, более искренне выражают свои эмоции. Именно поэтому взрослым полезно общение с детьми. Владимир Путин добавил, что принимает предложение Анастасии с удовольствием. Глава РФ надеется на то, что это общение пойдет на пользу как ему, так и его коллегам, а также участникам движения.

Путин: Россия будет помогать ЛНР и ДНР.

Фото и видео: Kremlin.ru