Путин: Россия будет помогать ЛНР и ДНР

Глава РФ рассказал о том, что на помощь Донбассу уйдут годы.

Россия будет помогать Луганской и Донецкой народным республикам, детям и взрослому населению на Донбассе. Соответствующее заявление сделал во время онлайн-общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" президент страны Владимир Путин. По мнению политика, потребуются годы для того, чтобы восстановить регион после разрушений.

…Знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство ЛНР и ДНР. Поэтому вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент отметил, что стране предстоят "добрые месяцы, недели и годы" для того, чтобы привести все в порядок на Донбассе. При этом Владимир Путин подчеркнул, что власти обязательно это сделают.

Лавров прокомментировал энергетические проблемы Европы.

Фото и видео: Kremlin.ru