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Путин: Россия будет помогать ЛНР и ДНР

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Глава РФ рассказал о том, что на помощь Донбассу уйдут годы.

Россия будет помогать Луганской и Донецкой народным республикам, детям и взрослому населению на Донбассе. Соответствующее заявление сделал во время онлайн-общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" президент страны Владимир Путин. По мнению политика, потребуются годы для того, чтобы восстановить регион после разрушений.

…Знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство ЛНР и ДНР. Поэтому вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях.

Владимир Путин, президент РФ

Российский президент отметил, что стране предстоят "добрые месяцы, недели и годы" для того, чтобы привести все в порядок на Донбассе. При этом Владимир Путин подчеркнул, что власти обязательно это сделают.

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Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: артек, большая перемена, владимир путин, днр, донбасс, лнр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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