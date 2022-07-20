Лавров прокомментировал энергетические проблемы Европы

Глава МИД РФ считает плохим фактором, что европейцам придется мерзнуть зимой.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал энергетические проблемы, которые на текущий момент фиксируются в европейском регионе. В интервью для журналистов телеканала RT и информационного агентства "РИА Новости" чиновник заметил, что Москва не будет радоваться тому, что люди в Европе замерзают. Но при этом российская сторона также не сильно переживает из-за этой проблемы.

Я не думаю, что это радостно для нас, я думаю, нам надо занять безразличную позицию: мы не можем радоваться по поводу того, что люди будут в Европе мерзнуть, будут жить плохо. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял СМИ о том, что энергетическую инфляцию страны коллективного Запада пытаются свалить на Россию, но на самом деле проблема является итогом системных ошибок европейских политиков.

Лавров прокомментировал покушение на Синдзо Абэ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости