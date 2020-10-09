Лавров прокомментировал угрозы о санкциях из-за ситуации с Навальным

Глава МИД РФ оценил действия ЕС против России из-за ситуации с оппозиционером Навальным.

Сергей Лавров прокомментировал угрозы о санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным. Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что Евросоюз бед суда и следствия угрожает Москве введением ограничений из-за ситуации, которая произошла с оппозиционером в самолете. Министр заявил, что так, как ЕС не предоставил никаких фактов отравления пациента на территории РФ, отношения между Кремлем и Брюсселем деградируют.

В дополнение к давно известному русофобскому меньшинству, весьма агрессивному, добавляются и попытки в серьезных, староевропейских странах возглавить это движение, в том числе в Германии. Нас это печалит. Но с этим поделать мы ничего не можем, наша позиция - открытая, честная Сергей Лавров, глава МИД России

Министр заметил, что тот предмет, который 12 сентября будут обсуждать в Совете министров иностранных дел - угрозы, предупреждения и ввод санкций. Лавров заметил, что ЕС требует проведения расследования по произошедшему с Навальным, но не представляет никакой информации по делу.

Глава МИД Дании анонсировал санкции против РФ из-за Навального.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia