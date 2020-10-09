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Глава МИД Дании анонсировал санкции против РФ из-за Навального

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Германия не предоставила России никаких доказательств.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод анонсировал санкции против России из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального. Заявление он сделал после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД РФ считает, что Евросоюз угрожает России санкциями без суда и следствия.

- От нас требуют провести расследование, никаких фактов нам не предоставляет.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

По его словам, та же Германия не предоставила России никаких доказательств.

Лавров отметил, что отношения между Россией и МИД РФ в последнее время довольно сильно деградируют.

Ранее Лавров заявил, что Россия рассматривает перспективы развития отношений с Данией.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia

 

Теги: дания, лавров, мид рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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