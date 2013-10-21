Лавров прокомментировал сообщения о применении Украиной комплексов Javelin на Донбассе

Ранее об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев очевидно идет на провокации, используя в конфликте на востоке Украины американские ракетные комплексы Javelin. Свое мнение министр озвучил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом.

Издание Military Times 22 ноября, ссылаясь на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщило, что военнослужащие страны впервые применили Javelin в Донбассе. Кроме того, Киев планирует использовать в будущем данный тип вооружения вместе с турецкими БПЛА Bayraktar, добавил он.

Лично я не видел подобных сообщений. Но могу сказать, что если нагнетается такая воинственная риторика, это, вероятно, отражает желание Киева осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о том, что кризис на Украине далек от разрешения, так как Киев не выполняет Минские соглашения.

Видео: МИД РФ