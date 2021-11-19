Путин: кризис на Украине далек от разрешения, Киев не выполняет Минские соглашения

Глава РФ рассказал о позиции страны в "нормандском формате".

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что кризис на Украине далек от разрешения, так как Киев не выполняет Минские соглашения. Такое мнение глава государства высказал в рамках выступления на расширенной коллегии внешнеполитического ведомства РФ в Москве . Политик прокомментировал поставки летального оружия Запада в соседнее государство, а конкретно - на Донбасс. По мнению лидера РФ, ситуация только обостряется.

Нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море - да и не только в Черном море, но и в других регионах, близких к нашим границам. Владимир Путин, президент РФ

Также Владимир Путин упрекнул Запад в потакании киевскому режиму, направленному на на демонтаж минских соглашений. Президент уверен, что Украина демонстративно отказывается выполнять взятые на себя обязательства в рамках "нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе. При этом Москва заметила, что на словах европейские партнеры (Германия и Франция) не оспаривают значение минских договоренностей. Сейчас эти соглашения, по словам Путина, имеют формы международного права, они приняты по решению СБ ООН. Однако на деле Запад, поддерживая Киев, "заводит урегулирование в тупик".

Путин оценил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Фото и видео: kremlin.ru

