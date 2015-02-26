Путин оценил ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Глава государства напомнил, что год назад остановить конфликт в Нагорном Карабахе удалось благодаря активным посредническим усилиям России.

Президент России Владимир Путин оценит текущую ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Он считает, что ситуация по-прежнему напряженная и требует участия российского миротворческого контингента как гаранта стабильности в регионе. Об этом глава государства упомянул в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России.

Глава государства напомнил, что год назад остановить конфликт в Нагорном Карабахе удалось благодаря активным посредническим усилиям России. Однако, недавние перестрелки свидетельствуют о том, что ситуация "все еще до конца не успокоилась". По мнению Путина, роль российской дипломатии возрастает. За счет этого удается урегулировать спорные вопросы и восстановить экономические связи в Закавказье. Кроме того, стоит помнить о транспортных коридорах.

На мой взгляд, перспективы там неплохие. Все страны региона, включая Россию, заинтересованы в долгосрочном урегулировании этих проблем. Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщили, что Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей.

Видео: МИД РФ