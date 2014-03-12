Путин: в 2022 году прожиточный минимум в России составит 12 654 рубля

Российский лидер напомнил, что в проекте федерального бюджета на 2022 год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. По его мнению, этого недостаточно.

Президент России Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей – до 12 654 рублей. Об этом глава государства заявил в четверг на совещании по социальным вопросам.

Российский лидер напомнил, что в проекте федерального бюджета на 2022 год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. По его мнению, этого недостаточно. Дело в том, что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции.

Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно – на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц – это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства подчеркнул, что размер прожиточного минимума зависит от социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. Именно поэтому, нужна "абсолютная цифра".

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