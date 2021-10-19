Лавров прокомментировал слова Эрдогана о "пятерке" Совбеза ООН

Глава МИД РФ во многом согласился с президентом Турции относительно роли стран пятерки СБ ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал слова Эрдогана о "пятерке" Совета безопасности ООН. Глава МИД РФ также считает, что пять стран не могут диктовать условия и решать судьбу всего мира. При этом он подчеркнул, что постоянные члены СБ ООН на эту миссию и не претендуют.

Красноречие президента Эрдогана хорошо известно. Он высказывается свободно на разные темы. Я с ним согласен, что "пятерка" постоянных членов не имеет права диктовать судьбы мира. Она претендует ровно на те полномочия, которые записаны в уставе ООН. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что во время рабочего визита в Анголу Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что права стран-участниц ООН, не входящих в Совет Безопасности, должны быть расширены. Он призвал не оставлять судьбу мира на милость "горстке стран".

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Фото и видео: МИД России