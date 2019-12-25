В Кремле сравнили отношения России и НАТО с танго в одиночку

Дмитрий Песков заявил, РФ не собирается в одиночку выстраивать двусторонние отношения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Россией и НАТО нет никаких отношений, потому как альянс заявил о своей цели сдерживать РФ. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

Комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов при военно-политическом блоке, официальный представитель Кремля заявил, что Россия не собирается в одиночку выстраивать двусторонние отношения.

Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно и мы этого делать не собираемся. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объявил о принятии мер со стороны РФ в ответ на решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства России при блоке и сократить наполовину численность российской миссии. В ответ на это Россия приостанавливает работу военной миссии связи альянса в Москве, ее информбюро, а также постоянного представительства при НАТО.

Ранее Лавров указал на попытки НАТО "разогреть" обстановку в Азии.

Фото: Piter.tv