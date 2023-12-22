Глава МИД РФ рассказал об иске Украины к Донбассу.

Решение Международного суда Всемирной организации перечеркнуло аргументы киевского режима о его военных действиях на Донбассе. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на дипломатической встрече с иностранными послами по вопросу мирного урегулирования регионального конфликта. Дипломат пояснил, что инстанция отказалась признавать ДНР и ЛНР (Луганскую и Донецкую народные республики) террористическими организациями, а также Москву – спонсором терроризма.

Обвинения Донбасса в терроризме – это фальшивка. Теперь, надеюсь вы все ознакомились с документами, это подтвердил Международный суд ООН в решении 31 января 2024 года по иску Киева к РФ. Решение перечеркнуло основной аргумент Киева в оправдании войны против мирного населения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прокомментировал обсуждения "формулы Зеленского".

Фото и видео: МИД России