Решение Международного суда Всемирной организации перечеркнуло аргументы киевского режима о его военных действиях на Донбассе. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на дипломатической встрече с иностранными послами по вопросу мирного урегулирования регионального конфликта. Дипломат пояснил, что инстанция отказалась признавать ДНР и ЛНР (Луганскую и Донецкую народные республики) террористическими организациями, а также Москву – спонсором терроризма.
Обвинения Донбасса в терроризме – это фальшивка. Теперь, надеюсь вы все ознакомились с документами, это подтвердил Международный суд ООН в решении 31 января 2024 года по иску Киева к РФ. Решение перечеркнуло основной аргумент Киева в оправдании войны против мирного населения.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров прокомментировал обсуждения "формулы Зеленского".
Фото и видео: МИД России
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