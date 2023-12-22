Глава МИД РФ оценил ультимативность "формулы мира" Зеленского.

Страны коллективного Запада не будут учитывать мнение стран глобального Юга во время обсуждений "формулы мира", предложенной лидером киевского режима Владимира Зеленского, в этих документах возможны лишь косметические изменения, но её пересмотр - нет. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на дипломатической встрече с иностранными послами по вопросу мирного урегулирования регионального конфликта. Дипломат уверил коллег в том, что в основе обсуждений мирного урегулирования, которые организовывают международные союзники Украины, лежит исключительно ультимативный сценарий, в котором игнорируются альтернативные инициативные инициативы от Китая, ЮАР, Бразилии, ЛАГ.

Всё это выслушивается, но не ни коем образом не учитывается. И не будет учитываться. Какие-нибудь косметические уточнения возможны, но суть "формулы Зеленского" как ультиматума остается неизменной. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России