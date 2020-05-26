Глава МИД РФ считает ситуацию с Гонконгом внутренним делом КНР.

Сергей Лавров прокомментировал попытки давления США на Китай из-за Гонконга. Глава российского МИД прокомментировал позицию Америки, которую страна занимает в отношении автономии города. Об этом спикер заявил во время видеоконференции глав министерств иностранных дел стран-участниц ОДКБ. Лавров считает, что заявления Вашингтона о "давлении" на Пекин по данному вопросу можно считать беспрецендентными.

Проблемы, которые сейчас США раздувают вокруг Гонконга, являются проблемами, относящимися ко внутренним делам КНР, мы их в качестве таковых и рассматриваем Сергей Лавров, глава МИД России

Дипломат напомнил, что вопрос законодательства, связанного со статусом Гонконга, следует считать внутренним делом Китая. Лавров не одобрил попытки Америки сделать из проблемы автономии Гонконга "скандальную ситуацию". Однако он отметил, что не удивлен реакцией западных коллег.

Лавров отметил важность наращивания миротворческого потенциала ОДКБ.

Видео: ВК/МИД России