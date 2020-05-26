Сергей Лавров отметил важность наращивания миротворческого потенциала ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). По словам главы российского МИД, внимание к данному вопросу позволит силам соглашения участвовать в миротворческий мероприятиях, организованных под эгидой ООН. Об этом спикер рассказал во время видеозаседания глав совета министров иностранных дел ОДКБ.
Сегодня мы продолжим обсуждать пути решения организационных вопросов и совершенствования правовой базы
Сергей Лавров, глава МИД России
Сергей Лавров добавил, что в приоритете ОДКБ должны обсуждаться вопросы с сфере безопасности на территории Евроатлантики. В частности, координироваться подходы союзников.
Напомним, что членами ОДКБ являются Армения, Киргизия, РФ, Казахстан, Таджикистан и Белоруссия.
Видео: ВК/МИД России
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