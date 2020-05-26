Днем 26 мая прошла встреча глав МИД стран-участниц ОДКБ.

Сергей Лавров отметил важность наращивания миротворческого потенциала ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). По словам главы российского МИД, внимание к данному вопросу позволит силам соглашения участвовать в миротворческий мероприятиях, организованных под эгидой ООН. Об этом спикер рассказал во время видеозаседания глав совета министров иностранных дел ОДКБ.

Сегодня мы продолжим обсуждать пути решения организационных вопросов и совершенствования правовой базы Сергей Лавров, глава МИД России

Сергей Лавров добавил, что в приоритете ОДКБ должны обсуждаться вопросы с сфере безопасности на территории Евроатлантики. В частности, координироваться подходы союзников.

Напомним, что членами ОДКБ являются Армения, Киргизия, РФ, Казахстан, Таджикистан и Белоруссия.

Видео: ВК/МИД России