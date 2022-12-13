Лавров прокомментировал идею создания единой валюты БРИКС

Глава МИД РФ рассказал о потере доверия к Западным финансовым механизмам.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал идею создания единой валюты стран БРИКС. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе пресс-конференции, проводимой в его рабочем африканском турне. По мнению специалиста, невозможно полагаться на западные финансовые механизмы, так как страны этого альянса готовы ради сиюминутной цели обмануть третьи лица. В первуб очередь у Москвы нет доверия к американскому доллару.

Прежде всего я имею в виду роль доллара. Уже активно растет доля национальных валют в расчетах между странами БРИКС. Уже в странах БРИКС провозглашаются инициативы о необходимости поработать над созданием и своей валюты. Причина очень простая - нельзя полагаться на механизмы, которые находятся в руках тех, кто может обмануть в любой момент, отказаться от своих обязательств. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия призывает коллег из Африки и Латинской Америки искать пути ограждения интересов от доминирования механизмов, созданных Западом в рамках модели мировой глобализации, которой он "грубейшим образом злоупотребляет".

Лавров назвал отличие принципа работы БРИКС от НАТО.

Фото и видео: МИД России