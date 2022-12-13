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Лавров назвал отличие принципа работы БРИКС от НАТО

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Глава МИД РФ рассказал об объединении нового типа.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал отличие принципа работы БРИКС (объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) от НАТО. В ходе пресс-конференции, проводимой в рамках африканского рабочего турне, министр по иностранным делам  заметил, что БРИК Сработает по принципу консенсуса между сторонами, в то время как Североатлантический военный альянс выстраивает работу по при нципу "ведущий - ведомый".

Этот принцип отличается от консенсуса, который применяется в НАТО и Евросоюзе. Если кто-то из членов БРИКС испытывает проблемы с тем или иным предложением,  оно не принимается, и продолжаются усилия, чтобы найти обоюдоприемлемые взаимовыгодные развязки.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров назвал БРИКС - объединением нового типа и не той структурой, при которой команда берет страны "под козырек".

Лавров заявил о вмешательстве Франции в дела Буркина-Фасо.

Фото и видео: МИД России

Теги: африка, брикс, латинская америка, мид, нато, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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