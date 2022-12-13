Лавров назвал отличие принципа работы БРИКС от НАТО

Глава МИД РФ рассказал об объединении нового типа.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал отличие принципа работы БРИКС (объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) от НАТО. В ходе пресс-конференции, проводимой в рамках африканского рабочего турне, министр по иностранным делам заметил, что БРИК Сработает по принципу консенсуса между сторонами, в то время как Североатлантический военный альянс выстраивает работу по при нципу "ведущий - ведомый".

Этот принцип отличается от консенсуса, который применяется в НАТО и Евросоюзе. Если кто-то из членов БРИКС испытывает проблемы с тем или иным предложением, оно не принимается, и продолжаются усилия, чтобы найти обоюдоприемлемые взаимовыгодные развязки. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров назвал БРИКС - объединением нового типа и не той структурой, при которой команда берет страны "под козырек".

Лавров заявил о вмешательстве Франции в дела Буркина-Фасо.

Фото и видео: МИД России