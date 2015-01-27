  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:38
117
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров призвал политиков в ФРГ задуматься на фоне курса Мерца на милитаризацию

0 0

Глава МИД РФ оценил планы ФРГ по превращению местной армии в "самую сильную".

Немецким политическим элитам на фоне планов канцлера Германии Фридриха Мерца превратить Бундесвер в самую сильную армию в  европейском регионе есть о чем задуматься. Соответствующее заявление сделал перед российскими законодателями на правительственном часе в Совете Федерации сделал глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров.

Германия, как вы знаете, активно накачивает неонацистский киевский режим смертоносным оружием. Канцлер ФРГ Мерц не устает заявлять о планах ... Но инакомыслие, которое налицо и растет в Германии, всячески пытаются заглушить.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр добавил, что Россия продолжает наращивать усилия по противодействию попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН и решениях Нюрнбергского трибунала. По вопросу с Россией солидарно большинство представителей мирового сообщества. Результаты ежегодного голосования за отечественную резолюцию в Генеральной Ассамблее о борьбе с героизацией нацизма подтверждают эти слова министра.

Лавров: РФ будет требовать от ООН прекращения игры в "одни украинские ворота".

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: германия, мид, правительственный час, сергей лавров, совет федерации, фридрих мерц
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии