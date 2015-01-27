Глава МИД РФ оценил планы ФРГ по превращению местной армии в "самую сильную".

Немецким политическим элитам на фоне планов канцлера Германии Фридриха Мерца превратить Бундесвер в самую сильную армию в европейском регионе есть о чем задуматься. Соответствующее заявление сделал перед российскими законодателями на правительственном часе в Совете Федерации сделал глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров.

Германия, как вы знаете, активно накачивает неонацистский киевский режим смертоносным оружием. Канцлер ФРГ Мерц не устает заявлять о планах ... Но инакомыслие, которое налицо и растет в Германии, всячески пытаются заглушить. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр добавил, что Россия продолжает наращивать усилия по противодействию попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН и решениях Нюрнбергского трибунала. По вопросу с Россией солидарно большинство представителей мирового сообщества. Результаты ежегодного голосования за отечественную резолюцию в Генеральной Ассамблее о борьбе с героизацией нацизма подтверждают эти слова министра.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации