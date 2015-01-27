Лавров: РФ будет требовать от ООН прекращения игры в "одни украинские ворота"

Глава МИД РФ призвал западников отказаться от пути ОБСЕ в ООН.

Москва намерена требовать от Организации Объединенных Наций (ООН) перестать играть в "одни украинские ворота". Соответствующее заявление сделал перед российскими законодателями на правительственном часе в Совете Федерации сделал глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник из внешнеполитического ведомства заметил, что он не хотел бы, чтобы Всемирная организация повторила судьбу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Речь идет о том, что сейчас львиная доля вопросов, касающихся миротворчества, гуманитарной помощи, обеспечения безопасности процессы, реально влияющие на деятельность секретариата, механизмы и средства, приходятся именно на коллег из стран Запада.

Мы, конечно, будем требовать от ООН... перестала украинизировать, в том числе и деятельность Секретариата, где ведущие позиции просто приватизированы на Запад, и у них вся политика диктуется членами НАТО и Евросоюза по большому счету. Все ключевые посты... не приведи господь, не повторила судьбу той самой ОБСЕ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ работает над тем, чтобы сделать "Интервидение" ежегодным.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации