  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лавров призвал автоматически давать гражданство РФ детям из смешанных браках
Сегодня, 14:03
103
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Лавров призвал автоматически давать гражданство РФ детям из смешанных браках

0 0

Глава МИР РФ рассказал о планах по сотрудничеству с союзными странами.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал автоматически давать гражданство России детям, рожденным в смешанных браках. Такую позицию чиновник высказал во время выступления на Всемирном конгрессе российский соотечественников. Мероприятие проводится в Москве. Спикер заметил, что все должно происходит с учетом требования Конституции, но вне зависимости от того, на какой территории проживает семья. Также РФ заинтересована в создании собственной сети учебных учреждений на территории союзных государств.

Создаются пять русских школ по полной программе обучения по нашей методологии в Таджикистане. Аналогичная программа готовится для Узбекистана. Армянское руководство проявило интерес, чтобы такую же программу сделать.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров в шутку предложил ввести политкорректный термин "омбудсперсон".

Фото и видео: МИД России

Теги: гражданство, мид, сергей лавров, смешанный брак
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии