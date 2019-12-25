Лавров в шутку предложил ввести политкорректный термин "омбудсперсон"

Глава МИД РФ рассказал о попытках разделения понятия на женский и мужской варианты.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в шутку предложил ввести политически корректный термин "омбудсперсон" вместо "омбудсмен". Такое заявление спикер сделал в рамках выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников. Мероприятие проводится в Москве. Он в шутку предложил внести правки в наименование должностей должностных лиц, которые занимаются контролем за соблюдением прав и свобод граждан.

Хочу предупредить, что в современном мире термин "омбудсмен", так часто употребляемый, может оказаться политически некорректным. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр полагает, что следует разделить понятия "омбудсвуман" (ombudswoman) и "омбудсмен". Он напомнил, что вчера в Петербурге состоялся женский форум, в котором поднимались подобные вопросы. Лавров со своей стороны предложил внедрить нейтральный термин - "омбудсперсон" (ombudsperson). Чиновник при этом упомянул, что ему ближе отечественные термины - "уполномоченный" и "уполномоченная".

Лавров: Запад пытается оказывать давление на Россию, так как ему не нравится ее укрепление.

Фото и видео: МИД России