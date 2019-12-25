Лавров: Запад пытается оказывать давление на Россию, так как ему не нравится ее укрепление

В МИД РФ рассказали о попытках Запада влиять на ситуацию в РФ.

Запад пытается оказывать давление на Россию, так как ему не нравится ее укрепление на международной арене. Такое мнение высказал глава российского внешнеполитического ведомства. Сергей Лавров выступил на Всемирном конгрессе соотечественников из РФ. Чиновник подчеркнул, что страны выбрали путь односторонних санкционных препятствий и экономических ограничений, а также информационных провокаций против Москвы и вмешательства во внутренние дела.

Западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России. На нас стремятся оказывать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Центральноазиатские партнеры РФ заявляют о нежелании размещать у себя ВС США.

Фото: МИД России