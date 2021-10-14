Центральноазиатские партнеры РФ заявляют о нежелании размещать у себя ВС США

Сергей Лавров оценил материал The Wall Street Journal по Узбекистану.

Центральноазиатские партнеры РФ заявляют о нежелании размещать у себя Вооруженные силы США или любой другой страны НАТО. Такое заявление сделал перед журналистами на пресс-подходе глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Наши союзники, стратегические партнеры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы. Все наши центральноазиатские друзья говорят, что они не хотят подобного рода заходов со стороны США или других натовских стран. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники опубликовало материал, в котором говорится о том, что Москва и Вашингтон обсуждали возможность использования военными США баз РФ в Центральной Азии.

Лавров указал на попытки НАТО "разогреть" обстановку в Азии.

Фото и видео: МИД России