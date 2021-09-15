Лавров призвал Вашингтон объяснить вмешательство в российские выборы

Министр подчеркнул, что факты вмешательства США касались отказа ряда зарубежных сайтов удалять запрещенный контент.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ждет от Вашингтона объяснения вмешательства в российские выборы. Слова министра передает "РИА Новости".

В минувшую пятницу американского посла в Москве Джона Салливана вызвали в российский МИД. После посещения ведомства он отказал журналистам в интервью. В посольстве Соединенных Штатов заявили, Салливана вызвали в министерство для обсуждения вопросов налаживания отношений между США и РФ. Однако во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что предметом беседы с послом было вмешательство Соединенных Штатов в российские выборы.

Данные ему [Салливану] передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр подчеркнул, факты вмешательства с американской стороны касались отказа некоторых зарубежных сайтов удалять запрещенный контент.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о связи разработчиков "Умного голосования" с Пентагоном. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает проект ФБК* (ликвидированная организация, признанная Минюстом иностранным агентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Видео: МИД России