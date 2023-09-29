Лавров призвал США признать ответственность за ситуацию в Афганистане

Замир Кабулов зачитал обращение главы МИД РФ.

Москва ожидает признания американских властей и НАТО ответственности за ситуацию в Афганистане. Соответствующее заявление сделал российский министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам пятой встречи "московского формата" по стране Ближнего Востока. Документ зачитал специальный представитель главы государства Владимира Путина по Афганистану, директор второго департамента Азии от внешнеполитического ведомства Замир Кабулов.

У нас вызывают беспокойство попытки нерегиональных игроков активизироваться на афганском направлении. Полноценное объединение усилий стран региона с государствами-членами блока НАТО возможно только при условии. обращение главы МИД РФ

Дипдомат напомнил коллегам о том, что страны коллективного Запада нанесли народу Афганистану невосполнимый урон, поэтому должны взять на себя основное бремя постконфликтного восстановления страны. Сергей Лавров полагает, что блокирование Вашингтоном банковских авуаров Кабула не только контрпродуктивно, но и дополнительно усугубляет ситуацию в регионе, осложняет непростые условия жизни граждан.

Лавров: Запад под предлогом прекращения огня накачал бы Украину оружием.

Фото и видео: МИД России