Лавров: Запад под предлогом прекращения огня накачал бы Украину оружием

В МИД РФ оценили перспективы того, что мирное урегулирование конфликта начнется в 2023 году.

Коллективный Запад хочет добиться прекращения огня на территории Украины ради того, чтобы за выигранное время накачать армию киевского режима новым оружием. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в интервью для журналистов ТАСС. Дипломат ответил на вопрос ведущей о том, видит ли Москва сейчас предпосылки к тому, что переговоры с киевским режимом могут начаться уже этой осенью.

Мы их не видим. Запад, когда начинает запускать вот такого рода провокационные слухи, видимо, проверяет нас на готовность пойти на его условия. А условия они, собственно, особо не скрывают: взять паузу на несколько месяцев, никаких договоренностей.... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров сообщил, что в Играх БРИКС смогут участвовать спортсмены из недружественных стран.

Фото и видео: Telegram / ТАСС