В МИД РФ оценили стремление северных стран стать частью Североатлантического альянса.

Лавров предупредил о военно-техническом ответе на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами в Москве.

Мы должны делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции [к НАТО], и если оно состоится, то будем соответствующие военно-технические меры принимать на нашей стороне границы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что 18 мая 2022 года Швеция и Финляндия подали свои заявки на вступление в состав НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция. Власти в Анкаре потребовали от северных государств объявить террористическими курдские организации, а также выдать те лица, которые считаются в Турции боевиками, обвиняемыми в международной террористической деятельности или попытке государственного переворота в стране в 2016 году.

Лавров заявил об отсутствии паритета в численности дипломатов России и США.

Фото и видео: МИД России